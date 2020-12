Mes: Rauti, no di Fd'I a riforma è contro asservimento burocrazie europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, ha sottolineato che Fd'I "voterà contro questa riforma che rafforza il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) in qualità di super creditore e gli consente di sindacare su quali debiti siano sostenibili dagli Stati e quali no. Un meccanismo che favorisce le consorterie europee franco-tedesche e la linea di credito per i Paesi cosiddetti virtuosi, che ostentano il rigore dei conti pubblici, ma poi sottraggono ogni anno imposte per miliardi agli altri Paesi europei". Nel corso della dichiarazione di voto, a palazzo Madama, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la parlamentare ha proseguito: "Votando per la riforma del Mes, la maggioranza e il governo imboccano definitivamente la strada indicata dalla Francia e dalla Germania, assecondando il disegno tedesco dell’alto debito pubblico italiano ripagato con i risparmi degli italiani. E questo attraverso un accordo interno alla maggioranza che, dopo le prove muscolari a favore di telecamera e le piroette stellari del M5s che è passato dal dogma 'no Mes' al mantra siamo responsabili, ha un unico obiettivo: quello di restare a Palazzo". (segue) (Rin)