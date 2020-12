Mes: Rauti, non a riforma che rafforza super creditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia voterà contro questa riforma che rafforza il Mes in qualità di super creditore e gli consente di sindacare su quali debiti siano sostenibili dagli Stati e quali no". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, nel corso della dichiarazione di voto in Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Consiglio europeo. "Un meccanismo - ha sottolineato - che favorisce le consorterie europee franco-tedesche e la linea di credito per i paesi cosiddetti virtuosi, che ostentano il rigore dei conti pubblici ma poi sottraggono ogni anno imposte per miliardi agli altri Paesi europei". (Rin)