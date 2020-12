Germania: caso Wirecard, banchieri dovranno testimoniare alla commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali banchieri della Germania sono stati convocati a testimoniare dalla commissione parlamentare d'inchiesta del Bundestag che indaga sul crack di Wirecard, la società tedesca di servizi di pagamento fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le audizioni si terranno da metà di gennaio prossimo. Davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sfilerà il gotha del settore bancario tedesco. Dovranno, infatti, testimoniare gli amministratori delegati di Deutsche Bank e Commerzbank, rispettivamente Christian Sewing e Martin Zielke, dimissionario dal 3 luglio scorso. Inoltre, sono stati convocati gli Ad della Banca statale del Baden-Wuerttemberg (Lbbw), Rainer Neske, e della filiale di Goldman Sachs in Germania, Wolfgang Fink. Verrà poi ascoltato Klaus Michalak, amministratore delegato di Ipex, controllata dall'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), la banca pubblica della Germania. Infine, sarà interrogato il direttore generale della Banca statale della Baviera (BayernLb), Marcus Kramer. I banchieri dovranno riferire sui prestiti che i rispettivi istituti di credito hanno concesso a Wirecard. (segue) (Geb)