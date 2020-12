Recovery: Mancini (Pd), spendere bene e presto le risorse europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Mancini, deputato del Partito democratico e membro della commissione Bilancio alla Camera, ha sottolineato: "Noi vogliamo spendere presto e bene le risorse europee per far ripartire l'economia e creare occupazione. Per fare presto c'è bisogno della struttura di missione guidata dal governo, per fare bene c'è bisogno di chiarezza e trasparenza delle regole con cui la struttura di missione si rapporta al complesso delle Amministrazioni pubbliche". Intervenendo nel corso di "Zapping", su Rai Radio1, l'esponente del Pd ha aggiunto: "Il Parlamento saprà farsi garante di questo necessario equilibrio, tra due esigenze entrambe fondate". (Rin)