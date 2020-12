Covid: no a spostamenti per turismo dal 20 dicembre al 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. E' quanto si legge nelle Faq (domande poste frequentemente) sull'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm), per contrastare la diffusione del Covid-19, pubblicate sul sito di palazzo Chigi. (Rin)