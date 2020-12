Governo: Salvini, centrodestra pronto a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra è disponibile a confrontarsi con lei domani su alcune proposte". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel suo intervento nell'Aula del Senato dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Vi invito ad ascoltare con più attenzione le richieste dei sindacati sul personale sanitario - ha aggiunto -. Gli italiani non sono preoccupati per il rimpasto, ma per le tasse che gli autonomi devono versare senza aver incassato una lira quest'anno". (Rin)