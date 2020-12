Lazio: Vincenzi (Pd), rilancio post Covid passa da cultura e sviluppo economico territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni il consiglio regionale del Lazio "ha approvato importanti e diversi provvedimenti che hanno tutti l'obiettivo di preparare il rilancio di tutti gli aspetti della vita nella Regione Lazio, siano essi produttivi, economici, sociali o culturali. Affinché quando finalmente usciremo da questa profonda crisi in cui ci ha gettato la pandemia da Covid-19, i nostri Comuni e i nostri cittadini siano nelle condizioni migliori per riprendere la strada dello sviluppo avviata negli anni passati". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Marco Vincenzi. "In questa ottica - aggiunge - va letta l'approvazione oggi di due leggi diverse, ma ugualmente importanti, che puntano alla valorizzazione dei nostri territori in termini di cultura e di sviluppo economico. Il primo provvedimento, le disposizioni per la valorizzazione promozione e diffusione della street art, propone la valorizzazione e il riconoscimento di questa arte urbana che diventa anche strumento per recuperare, riqualificare e valorizzare socialmente e culturalmente quei luoghi e quei beni delle città, periferici o extra urbani, che spesso vengono abbandonati all'incuria e al degrado. E lo fa sia attraverso uno stanziamento di 500 mila euro per contributi finalizzati alla realizzazione di opere; sia con la creazione, da parte dei Comuni, di un elenco di beni, spazi e muri disponibili da destinare a interventi di street art; con la realizzazione di un catalogo digitale e attraverso il premio Lazio street art. Un'altro provvedimento importante - prosegue Vincenzi - è stata la nuova Legge sulla disciplina del sistema fieristico regionale, che riordina e attualizza la disciplina del settore, stanziando 2 milioni di euro per il biennio 2021-2022 e puntando a rilanciare l'attività fieristica, le sue attività strumentali e le infrastrutture ad essa destinate. Uno strumento nuovo e innovativo della Regione Lazio per lo sviluppo delle attività economiche e produttive, di ricerca e di innovazione e che vuole puntare su turismo di alta gamma, congressi e fiere regionali, nazionali e internazionali, sostenendo al contempo piccole e medie imprese nella loro spinta all'internazionalizzazione, alla ricerca di nuovi mercati. Un'occasione - conclude - davvero importante per il rilancio dell'intero tessuto produttivo del territorio regionale". (Com)