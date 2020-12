Lombardia: rinnovati oggi gli uffici di presidenza delle 8 Commissioni permanenti e di 2 Speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via oggi nell’Aula del Consiglio regionale le procedure per il rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, convocate dal presidente Alessandro Fermi secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio regionale che all’articolo 25 fissa tale adempimento per la metà legislatura. Nella seduta dello scorso 17 novembre, il Consiglio regionale aveva già provveduto a confermare il numero e le competenze delle otto Commissioni permanenti (Bilancio e Programmazione; Affari istituzionali; Sanità e politiche sociali; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio e infrastrutture; Ambiente e Protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna, foreste e parchi). Contestuale via libera era stata data anche alla riconferma delle cinque Commissioni speciali: Autonomia e Riordino autonomie locali; Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome; Montagna; Situazione carceraria in Lombardia; Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità. Nella giornata di oggi sono stati rinnovati gli Uffici di Presidenza delle seguenti Commissioni: Bilancio e Programmazione presidente Marco Alparone (Forza Italia) eletto con 59 voti, vice presidente Marco Colombo (Lega), consigliere segretario Ferdinando Alberti (M5stelle); Affari istituzionali, presidente Alessandra Cappellari (Lega) eletta con 52 voti, vice presidente Marco Fumagalli (M5stelle), consigliere segretario Francesca Ceruti (Lega); Sanità e politiche sociali presidente Emanuele Monti (Lega) eletto con 52 voti, vice presidente Simona Tironi (Forza Italia), consigliere segretario Gregorio Mammì (M5stelle); Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, presidente Gianmarco Senna (Lega) eletto con 57 voti, vice presidente Paola Romeo (Forza Italia), consigliere segretario Samuele Astuti (Pd). (segue) (Com)