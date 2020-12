Lombardia: rinnovati oggi gli uffici di presidenza delle 8 Commissioni permanenti e di 2 Speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnovata anche la commissione Territorio e infrastrutture, presidente Claudia Carzeri (Forza Italia) eletta con 58 voti, vice presidente Andrea Monti (Lega), consigliere segretario Nicola Di Marco (M5stelle); Ambiente e Protezione civile, presidente Riccardo Pase (Lega) eletto con 50 voti, vice presidente Gabriele Barucco (Forza Italia), consigliere segretario Giuseppe Villani (Pd); Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione, presidente Curzio Trezzani (Lega) eletto con 57 voti, vice presidente Federico Romani (FdI), consigliere segretario Paola Bocci (pd); Agricoltura, montagna, foreste e parchi, presidente Ruggero Invernizzi (Forza Italia) eletto con 64 voti, vice presidente Floriano Massardi (Lega), consigliere segretario Simone Verni (M5stelle); Speciale “Autonomia e Riordino autonomie locali”, presidente Mauro Piazza (Forza Italia) eletto con 53 voti, vice presidente Alessandro Corbetta (Lega), consigliere segretario Pietro Luigi Ponti (Pd); Speciale “Situazione carceraria in Lombardia”, presidente Antonella Forattini (Pd) eletta con 71 voti, vice presidente Federica Epis (Lega), consigliere segretario Massimiliano Bastoni (Lega). Rispetto alla prima parte di legislatura, nelle Commissioni rinnovate oggi, è cambiata la sola presidenza della Commissione speciale sulla situazione carceraria, prima affidata a Gianantonio Girelli, che ricopre dallo scorso 21 settembre l’incarico di presidente della Commissione speciale d’inchiesta sul Covid-19. Il presidente Fermi ha quindi convocato per domani pomeriggio a partire dalle ore 14 le sedute per il rinnovo delle rimanenti tre Commissioni speciali: Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome; Montagna; Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità. (Com)