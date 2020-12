Lazio: Fd'I, legge sul sistema fieristico per rilanciare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge sul riordino del sistema fieristico del Lazio presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, a prima firma Maselli. "Era opportuno e necessario in un momento storico particolarmente difficile per l'economia della nostra regione un intervento ad hoc che, a distanza di quasi 30 anni dall'ultimo principale intervento legislativo, venisse a riordinare, aggiornare e disciplinare la normativa regionale del sistema fieristico laziale, quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo delle attività economiche e produttive, di ricerca e innovazione a sostegno delle manifestazioni fieristiche". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Fd'I. "Obiettivo della proposta di legge è quello di far diventare il sistema fieristico regionale un esempio eccellente di come l'istituzione Regione può sostenere e far evolvere la capacità imprenditoriale del nostro territorio, puntando su potenzialità e peculiarità locali da presentare al resto dell'Italia e del mondo, per mantenere competitivi i prodotti e i servizi offerti dal nostro territorio. Le fiere sono infatti un momento essenziale, utile alle aziende per lo scambio di rapporti e per promuovere i propri prodotti, oltre a rappresentare un'attrattiva ed una importante risorsa dal punto di vista culturale e turistico - continua la nota -. Una buona e sintetica legge come quella approvata, e il sostegno alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, sono le due condizioni per lo sviluppo del settore. Lo stanziamento previsto è di 2 milioni di euro per il biennio 2021-2022 che serviranno, tra gli altri, per interventi volti a favorire la promozione all'estero e l'ammodernamento delle strutture. Ringraziamo - concludono i consiglieri di Fd'I - l'assessore allo Sviluppo economico e tutto il Consiglio regionale per aver contribuito all'approvazione di una legge attesa da tanti imprenditori e associazioni". (Com)