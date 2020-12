Siria: nuove proteste contro Forze democratiche siriane a Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni hanno avuto luogo oggi nella campagna a est di Deir ez-Zor, nelle regioni orientali della Siria, per il presunto “furto di risorse petrolifere” da parte delle Forze democratiche siriane (Fds), sostenute dalle forze Usa. Secondo quanto riferito da locali all’agenzia di stampa siriana “Sana”, decine di residenti si sono radunati per protestare presso lo svincolo di Al Qahawi, nel villaggio di Abu Hamam, bloccando le principali arterie stradali. I manifestanti, tra uno sciopero generale e una chiusura delle attività commerciali, hanno fatto appello a contenere le “pratiche delle Fds” e “il furto e contrabbando delle risorse petrolifere”. Una prima manifestazione di protesta contro le Fds ha avuto luogo ieri nella cittadina di Al Kasra, nella campagna di Deir ez-Zor, per denunciare la qualità dei servizi offerti alla popolazione e la corruzione tra i funzionari dell'amministrazione gestita dalle milizie curdo-arabe alleate della Coalizione contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti.(Res)