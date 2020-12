Natale: M5s Roma, Spelacchio da brutto anatroccolo a cigno, è simbolo rinascita città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Spelacchio, l’albero di natale di Roma, è un po’ come il brutto anatroccolo. Ve lo ricordate qualche anno fa? Un po’ bruttino e preso in giro da tutti?Invece guardatelo oggi: 23 metri di altezza, con 100 mila luci a led che splendono al centro di piazza Venezia. È bellissimo. Da brutto anatroccolo deriso è diventato un cigno ammirato e amato da tutti". È quanto si legge in un post su Facebook del Movimento 5 stelle di Roma. "Spelacchio - prosegue il post - è un vero e proprio simbolo di rinascita. La rinascita di una città che l’amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggi ha reso giorno dopo giorno più bella. Una città che è stata in grado di rialzare la testa riconquistando l’ammirazione e la stima di tutti. Come romani, dobbiamo tutti esserne orgogliosi". (Rer)