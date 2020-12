Decreto Sicurezza: tensione in Aula Camera al termine dichiarazione di voto Molinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bagarre nell'Aula di Montecitorio al termine della dichiarazione di voto del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, sul decreto recante misure in materia di immigrazione e sicurezza. Oltre ai cori "Vergogna, vergogna", dai banchi degli esponenti leghisti si è levato uno striscione con su scritto "Stop decreto clandestini" ed una foto enorme del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in occasione della presentazione dei primi decreti Sicurezza. Immediato l'intervento del presidente della Camera: "Via gli striscioni dalle tribune", le parole di Roberto Fico. (Rin)