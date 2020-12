Maltempo: Bordoni (Lega), Raggi chieda fondi e stato calamità per litorale, presentata mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mareggiate e bombe d'acqua continuano a sfregiare il nostro litorale, in Assemblea capitolina la Lega solleciterà la sindaca a chiedere lo stato di calamità e uno stanziamento straordinario per il litorale colpito duramente dal maltempo di questi giorni". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che ha presentato una mozione per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e sostegno economico al Comune di Roma per gli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito le coste. "La nostra mozione - aggiunge -, oltre a chiedere lo stato di calamità, propone uno stanziamento di 5 milioni di euro a beneficio di un territorio martoriato dal maltempo che va sostenuto e per farlo servono finanziamenti e risorse spendibili in modo rapido ed efficace". (Com)