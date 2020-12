Difesa: Carta (Leonardo), auspicabile rapporto sempre più collaborativo con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ auspicabile un rapporto sempre più collaborativo e di scambio a livello transatlantico e tra Italia e Stati Uniti. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Luciano Carta, nel suo intervento al webinar “Difesa europea e dialogo transatlantico” organizzato dal Centro studi americani. Secondo il presidente di Leonardo, il carattere strategico dei rapporti transatlantici, così come quello tra Italia e Usa, “ci ha consentito di continuare i rapporti anche durante il lockdown”. “Negli ultimi anni c’è stato qualche attrito sul commercio internazionale” tra Ue e Stati Uniti, ha riconosciuto Carta auspicando che dopo l’insediamento della nuova amministrazione di Washington a gennaio ci sarà “un approccio sempre più collaborativo e di scambio tra i nostri Paesi”. Il presidente di Leonardo ha evidenziato che, nell’attuale contesto della pandemia, anche nel programma elettorale del presidente eletto Joe Biden c’è stata una proposta di legge per aumentare la quota del made in Usa dal 50 al 75 per cento , “ma questo non significa che non esistano comunque possibilità di accesso al mercato statunitense”. Carta ha infine sottolineato come non esista alcun contrasto tra l’iniziativa europea per una difesa comune e la collaborazione nella Nato. “Un euro speso per la difesa comune europea è un euro speso anche per la Nato”, ha dichiarato, osservando che strumenti europei come Pesco e il fondo Edf contribuiranno anche a migliorare l’interoperabilità e la cooperazione con la Nato. (Pav)