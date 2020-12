Farnesina: Di Maio, Italia ha ruolo di primo piano in lotta alla corruzione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della lotta alla corruzione è uno dei pochi a non aver affrontato crisi negli ultimi dieci anni e nel quale l'Italia ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano a livello globale, coinvolgendo anche il contrasto alle mafie ed al riciclaggio. Lo ha sostenuto il ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, intervenendo online in occasione della "Giornata internazionale Anticorruzione" organizzata dalla Farnesina. Di Maio ha ricordato che nel quadro della presidenza del G20 l'Italia sarà chiamata a negoziare il piano triennale dell'anticorruzione ed ha invitato a mantenere "elevati standard di trasparenza ed affidabilità", ricordando l'importanza di proteggere anche settori sensibili - come quello sanitario - ad alto rischio di corruzione e ricordando che tradizionalmente l'approccio multilaterale è per l'Italia quello vincente. "La lotta alla corruzione è una priorità del governo ed è diventata uno strumento di diplomazia e di politica estera", ha detto Di Maio, invitando a "alimentare una cultura della legalità necessaria" in tempi che - fuor di pandemia - portano a movimenti sempre più frequenti, e per i quali la corretta competizione e la leale concorrenza tra le imprese diventano indispensabili. (Res)