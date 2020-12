Decreto Sicurezza: Baldino (M5s), posto rimedio a fallimento decreti Salvini con legalità, controllo e regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decreti Salvini "dati alla mano non hanno funzionato e sono stati un fallimento, creando insicurezza. Con questo intervento abbiamo accolto i rilievi del capo dello Stato e quelli della Corte costituzionale, ma siamo andati oltre, fornendo al sistema regole chiare, strumenti di legalità, norme più efficaci per garantire il controllo, la trasparenza e il monitoraggio del fenomeno". E' quanto afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino. "La politica del Movimento 5 stelle è incentrata a contenere gli sbarchi, a contrastare l'immigrazione clandestina e i mercanti di uomini – aggiunge Baldino – con strumenti quali gli accordi bilaterali per il rimpatrio degli irregolari che sta portando avanti questo governo, e abbiamo riportato il nostro Paese nell'alveo delle norme del diritto internazionale universalmente riconosciute. Inoltre con questo decreto rendiamo più sicuro il Paese anche perché interveniamo rafforzando il Daspo urbano per i violenti, con la norma anti-rissa e introduciamo il reato per chi procura, consente l'utilizzo o utilizza indebitamente un cellulare in carcere", conclude Baldino. (Com)