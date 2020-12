Decreto Sicurezza: Sisto (FI), Conte e M5s tradiscono italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. ha sottolineato che "non c'è qualità oratoria che possa portare a compimento il tentativo di distinguere l'Aula in buoni e cattivi a seconda che si proponga o si combatta questo provvedimento". Intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto legge Sicurezza, il parlamentare ha aggiunto: "Noi di Forza Italia siamo cattolici, liberali, favorevoli all'accoglienza, ma non c'è una sola ragione per votare una follia normativa incostituzionale che trasformerà l'Italia nel paradiso dell'immigrazione clandestina. Come possiamo pretendere la redistribuzione dei migranti se eliminate qualsiasi argine all'accoglienza, e solo per una rivincita ideologica verso chi vi ha preceduto? E cosa ce ne facciamo della disponibilità verbis del governo a collaborare se poi nessuna delle nostre proposte viene accolta? Questa legge è l'emblema del tradimento dell'Italia tanto da parte del premier Conte quanto da parte del M5s - ha concluso Sisto -, diventato il partito della 'convenienza a Cinque stelle'. Non avalleremo mai un'Italia che decide di investire in immigrazione clandestina nel bel mezzo di una crisi epocale". (Rin)