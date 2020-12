Algeria: entra in vigore nuovo regolamento su attività siti internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria ha emanato oggi un decreto esecutivo che regola le modalità di esercizio delle attività dei siti internet. Secondo il decreto, si intende per attività di informazione online “ogni servizio di comunicazione scritta in linea ai sensi dell’articolo 67 della legge organica 12-05 del 12 gennaio 2012, e ogni servizio di comunicazione audiovisivo in linea (web tv e web radio) ai sensi dell’articolo 69” della medesima legge, riferisce l’agenzia ufficiale algerina. Il testo del provvedimento afferma che “l’attività di informazione online non costituisce uno strumento di promozione o un accessorio di un’attività industriale o commerciale”, aggiungendo che “in nessun caso possono essere riconosciuti come servizio di informazione online i servizi di comunicazione al pubblico il cui principale obiettivo sia la diffusione di messaggi pubblicitari o di annunci, in qualsiasi forma”. (Ala)