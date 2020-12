Brexit: Di Rupo, pronto a veto, come per Ceta, senza rispetto linee rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Vallonia, Elio Di Rupo, ha minacciato di bloccare l'accordo tra Unione europea e Regno Unito nel caso non venissero rispettate le linee rosse del governo belga. Intervenendo al dibattito sulla Brexit nella plenaria del Comitato delle regioni (CdR), Di Rupo ha spiegato che non esiterà a chiedere al Parlamento di utilizzare il diritto di veto, come accadde per l'approvazione dell'Accordo commerciale e di libero scambio con il Canada (Ceta). "Per essere chiari, non esiterò a chiedere al mio Parlamento di utilizzare il suo diritto di veto, come è avvenuto per il Ceta, se i futuri accordi commerciali con il Regno Unito supereranno le linee rosse fissate dal mio governo", ha dichiarato. "Per la mia regione, la Vallonia, un no-deal potrebbe rappresentare fino a 5 mila posti di lavoro persi", ha spiegato. "Sono mesi che viviamo in base agli sbalzi d'umore del premier britannico Boris Johnson. Il suo atteggiamento non ci permette di vedere chiaramente nel futuro delle relazioni tra l'Ue e il Regno Unito", ha aggiunto. (Beb)