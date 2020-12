Tlc: Ferigo (Inwit) su rivoluzione 5G siamo pronti ma serve legge obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla sfida per il 5G "siamo pronti". Lo ha ribadito oggi l'Ad di Inwit Giovanni Ferigo, che nel corso del convegno "Dalla banda larga al 5G, quali infrastrutture per l’Italia post pandemia" organizzato da Inwit in collaborazione con Formiche, ha poi ribadito: "Abbiamo anche una forte specializzazione nelle coperture 'indoor', dedicate, tramite micro antenne" ed in questo senso, anche in termini di parità di trattamento fra territori ricchi e meno, "prima che la fibra arrivi nei piccoli borghi potrebbe essere sostituita da torri in una maniera molto rapida". "Noi stiamo facendo da apripista", ha aggiunto ricordando che "stiamo iniziando". Però serve "una legge quadro, una legge obiettivo per il 5G, per far capire il salto di qualità" di questa tecnologia, ha concluso. (Rin)