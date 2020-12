Emilia Romagna: Priolo, al lavoro per ottenere ristori e indennizzi per cittadini colpiti da esondazione nel Modenese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 286 gli interventi già chiusi di pulizia e ripristino di edifici a Nonantola (Mo), la comunità più colpita dall’esondazione del Panaro della scorsa domenica mattina. Un lavoro che prosegue senza sosta da parte dei volontari e tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, coadiuvati dalle colonne mobili di Lombardia, Veneto e Piemonte e dai Vigili del fuoco". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna che ha spiegato: "Le attività che saranno prolungate fino a venerdì notte, con il supporto dell’esercito, così come proseguirà la sorveglianza speciale su Panaro e Secchia ad opera di Aipo, volontariato e imprese". L'assessore regionale Irene Priolo ha dichiarato: “La priorità, ora che l’argine è stato sigillato e si sono ripristinate le condizioni di sicurezza per la cittadinanza, è riportare le persone nelle proprie case". (segue) (Ren)