Emilia Romagna: Priolo, al lavoro per ottenere ristori e indennizzi per cittadini colpiti da esondazione nel Modenese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Irene Priolo ha aggiunto: "Nello stesso tempo siamo già operativi sul fronte dei rimborsi economici. Dopo la richiesta di stato di emergenza nazionale firmata dal presidente Bonaccini due giorni fa e lo sblocco di due milioni di euro da parte della Giunta regionale per ristori immediati a pubblici esercizi, bar e ristoranti, stiamo definendo in queste ore procedure rapide per la quantificazione dei danni e le richieste di contributi”. Infine ha concluso: “Vogliamo agire senza perdere tempo perché questa calamità non pesi ulteriormente sulla comunità già provata dall’emergenza sanitaria. Voglio pertanto rassicurare tutti i cittadini e i sindaci che la Regione è presente al loro fianco, come lo siamo stati fin dal primo momento, e che nessuno deve sentirsi solo. Insieme supereremo anche questi momenti”. (Ren)