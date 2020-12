Mes: Fascina (FI), mia assenza a voto Camera per ragioni personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marta Fascina, deputata di Forza Italia, dichiara: "Ritengo doveroso precisare che la mia assenza odierna dalla Camera dei deputati, già programmata e di cui avevo tempestivamente informato la nostra capogruppo, è dipesa unicamente da ragioni personali. Sono dunque prive di fondamento - prosegue la parlamentare in una nota - le illazioni giornalistiche che vorrebbero creare un fantasioso collegamento tra la mia assenza ed un presunto dissenso rispetto alla posizione assunta dal nostro presidente, dal gruppo di Forza Italia e dall'intero centrodestra rispetto alle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. Condivido infatti in toto - conclude l'esponente di FI - la volontà di Forza Italia di respingere la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), così come approvata dall'Eurogruppo e che non va nella direzione della tutela degli interessi italiani ed europei". (Com)