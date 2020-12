Ucraina-Italia: a Kiev inaugurata la 16ma Giornata del contemporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano in Ucraina, Davide La Cecilia, ha inaugurato l’edizione ucraina della Giornata del contemporaneo, iniziativa promossa da Amaci (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani) con il supporto del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ed in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Sono lieto che questa sera una delle realtà più interessanti di Kiev, Izolyatsia, ospiti il talk dell’artista Gian Maria Tosatti in presenza di un pubblico qualificato di giornalisti e critici d’arte”, ha detto ieri l'ambasciatore come riportato dalla Farnesina tramite il proprio sito istituzionale. “L’arte italiana viene come sempre accolta con estremo interesse a testimonianza di come questa fondamentale espressione della creatività umana unisca Italia ed Ucraina” ha proseguito l’Ambasciatore, esprimendo apprezzamento per un panorama artistico “dinamico e promettente” come quello ucraino. Il talk “Sulla fine del mondo o sulla fine dell'uomo” ha visto il confronto tra l’artista italiano Gian Maria Tosatti e le curatrici Kateryna Filyuk e Alessandra Troncone sul progetto di installazione Il mio cuore è vuoto come uno specchio - episodio di Odessa. (segue) (Res)