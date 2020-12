Ucraina-Italia: a Kiev inaugurata la 16ma Giornata del contemporaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opera verrà inaugurata il 14 dicembre prossimo presso la spiaggia del lago Kuyalnyk, alle porte di Odessa” ha annunciato l’Ambasciatore, mettendo in risalto “l’importanza attribuita dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Kiev ad una presenza capillare sul territorio ucraino con manifestazioni culturali che facciano conoscere l’Italia di ieri e di oggi anche - e soprattutto - in questa difficile congiuntura”. L’Ambasciatore ha sottolineato l’attenzione rivolta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al Contemporaneo così come dimostrato dalla presenza, alla Farnesina, di una straordinaria collezione d’arte contemporanea. Dopo aver esposto in prestigiose istituzioni a New York, Milano e Roma, Gian Maria Tosatti è approdato in Ucraina con un progetto che riassume le impressioni sviluppate attraverso un lungo periodo trascorso nel Paese. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Izolyatsia Platform for Cultural Initiatives di Kiev e The Blank Contemporary Art di Bergamo, con il sostegno dell'Italian Council (7. Edizione, 2019), programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea, del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. (Res)