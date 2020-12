Decreto Sicurezza: G. Fontana (FI), è salto nel passato, subito commissione d’inchiesta su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gregorio Fontana, esponente di Forza Italia, Questore della Camera dei deputati e già membro della commissione d’inchiesta sui migranti della scorsa legislatura, "il decreto approvato oggi è un salto nel passato, non solo - spiega in una nota - perché ci riporta agli sbarchi record della gestione Letta-Minniti-Renzi-Gentiloni, ma anche perché riporta il sistema di accoglienza in Italia ai tempi di massima pressione, quando era totalmente inefficiente, costoso e criminogeno. Per arginare tutto questo, il gruppo di Forza Italia ha provato a intervenire, sia in commissione che in Aula, con proposte emendative migliorative, ma il governo Conte-bis si è mostrato sordo a qualsiasi modifica costruttiva, strozzando di fatto ogni possibilità di intervento da parte delle opposizioni". Secondo il parlamentare di FI, "per l’ennesima volta la Camera è stata esautorata dalla sua funzione legislativa e pertanto il gruppo di Forza Italia chiede che venga calendarizzata la proposta, da noi già presentata, di istituire una commissione d’inchiesta sul fenomeno dei migranti, per assicurare all’istituzione parlamentare il corretto esercizio delle funzioni, costituzionalmente garantite, ispettive e di indirizzo, su un fenomeno come l’immigrazione - conclude Fontana - che con l’approvazione di questo decreto tornerà ad essere fuori controllo". (Com)