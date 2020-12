Libano: governo, Hariri presenta ad Aoun potenziale squadra di 18 ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier designato del Libano, Saad Hariri, ha proposto oggi pomeriggio una potenziale squadra di governo al presidente della Repubblica, Michel Aoun. Hariri ha presentato la sua proposta nel corso di un colloquio con il capo dello Stato al palazzo presidenziale di Baabda, il secondo in pochi giorni dopo più di tre settimane di stallo nei colloqui per la formazione del nuovo governo libanese. “Ho presentato al presidente Aoun una proposta per un governo di 18 ministri specializzati e non di parte. Il presidente mi ha promesso che studierà la proposta. Ci incontreremo di nuovo presto e il clima è positivo”, ha detto Hariri dopo l’incontro, durato circa un’ora, con il capo dello Stato. Secondo il quotidiano libanese “L’Orient le jour” il premier designato ha presentato al capo dello Stato due dossier: una lista dei ministri scelti e i loro curricula. Fonti della presidenza riferiscono al quotidiano che Aoun non avallerà la squadra presentata da Hariri, in quanto il presidente secondo la Costituzione deve avere un ruolo nella formazione del governo: avendo egli stesso presentato “una formula di governo esaustiva che comprende una ripartizione dei portafogli secondo principi chiari”, Aoun e Hariri negozieranno sulla base delle rispettive proposte. L’incontro di oggi potrebbe segnare una svolta nella formazione del nuovo esecutivo di Beirut, dopo l’incarico affidato a Hariri dal capo dello Stato lo scorso 22 ottobre. (Res)