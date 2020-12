Israele-Spagna: ministra Laya, nostro sostegno a ripresa negoziati israelo-palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo offre il suo sostegno per aiutare aiutare israeliani e palestinesi a costruire la fiducia ed a tornare al tavolo del dialogo. Lo ha affermato oggi la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, in visita a Gerusalemme, aggiungendo che porterà lo stesso messaggio domani a Ramallah. La Spagna, infatti, "crede nella necessità di dare un impulso ai negoziati e di raggiungere una soluzione costruita intorno ai due Stati che vivono fianco a fianco, in pace e sicurezza, sotto la guida delle numerose risoluzioni dell'Onu". La ministra ha poi ricordato che domani ricorre il 30mo anniversario della Conferenza di pace di Madrid, e ha suggerito al suo omologo, Gaby Ashkenazy, di approfittare di questa data per rilanciare il dialogo che è in stallo dal 2014. Alla domanda su un futuro riconoscimento della Palestina come Stato indipendente, Gonzalez Laya ha risposto che la Spagna sarà pronta a riconoscere la Palestina come Stato "quando le condizioni saranno favorevoli". Il ministro degli Esteri israeliano ha esortato i palestinesi a tornare al tavolo delle trattative "direttamente e senza precondizioni", assicurando che Israele manterrà la porta aperta ai negoziati. (Spm)