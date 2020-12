Cedolino dicembre: mensilità, tredicesima, organico Covid e supplenti, tutto quello che c'è da sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario delle emissioni e degli accrediti stipendio di NoiPa nel mese di dicembre 2020 segue il seguente iter che al momento rimane indicativo poichè non ancora ufficializzato dal Mef. E' quanto si legge su Noipa+. "Ricordiamo - si apprende - che sarà presente nel mese di dicembre anche la tredicesima mensilità per alcuni comparti e tipologie di contratto".Di seguito le date utili- lunedì 14 dicembre: emissione speciale per il personale Supplente Breve (compreso N19-COVID) e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco;- martedì 15 dicembre: pagamento rata ordinaria comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale) e Sanità;- mercoledì 23 dicembre: pagamento rata per il personale Supplente Breve (compreso N19-COVID) e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco che rientra nell'emissione speciale del 14 dicembre.I dettagli circa il pagamento della tredicesima mensilitàSul portale si apprende che il Mef specifica che:- effettua il pagamento della tredicesima unitamente allo stipendio di dicembre per tutte le posizioni stipendiali vigenti alla data del 1° dicembre, per le quali risulti corrisposta la retribuzione mensile per un periodo nel corso dell’anno che dia diritto ad almeno 1/12 di tredicesima, compreso il personale in aspettativa senza assegni, in part-time e il personale supplente senza contratto/prestato servizio;- per il personale del comparto scuola la cui iscrizione risulti cessata per scadenza contratto in data antecedente il 1° dicembre, la procedura NoiPA prevede il pagamento con emissione speciale su rata dicembre dei soli ratei di tredicesima maturati nel corso dell’anno, comprensivo degli eventuali arretrati maturati nonché delle eventuali ritenute;- per il personale del comparto scuola Supplente Breve (compreso N19-COVID) e Saltuario la tredicesima è corrisposta in quota parte con ogni rateo stipendiale.(Rin)