Americhe: farmaceutica, Ice presenta studio di settore su Argentina, Paraguay e Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi a 60 imprese italiane lo studio di settore sulla farmaceutica in Argentina, Paraguay e Uruguay preparato dall'ufficio dell'Istituto per il Commercio estero (Ice) di Buenos Aires. In questo modo, segnala una nota dell'ambasciata d'Italia in Argentina, gli imprenditori italiani interessati al mercato sudamericano dispongono da oggi di una pratica guida ad investimenti e commercio. Lo studio evidenzia le potenzialità del settore, a partire dal livello di spesa in campo sanitario (nel caso dell'Argentina si tratta del 9,4 per cento del Pil - il più alto dell'area) e dai rapporti di collaborazione esistenti con l'industria italiana. Un punto quest'ultimo, prosegue la nota, "su cui c'è ancora da lavorare ma che fornisce una solida base di partenza per rafforzare la cooperazione in questa particolare area". (segue) (Abu)