Americhe: farmaceutica, Ice presenta studio di settore su Argentina, Paraguay e Uruguay (2)

- "L'Ambasciata in questi mesi è sempre rimasta al servizio di cittadini e imprese e con l'Ice abbiamo utilizzato questo periodo anche per predisporre guide a specifici settori che offrono alle imprese italiane informazioni e consigli su come cogliere le opportunità nei singoli mercati" ha dichiarato l'ambasciatore Giuseppe Manzo. Il rappresentante italiano ha inoltre sottolineato come, nel quadro dell'azione condotta dall'ambasciata e dagli altri uffici del Sistema Italia, solo una settimana fa era stato presentato un altro studio sul settore dei macchinari e la settimana prossima è previsto un incontro con imprese interessate al tema dell'economia circolare. Alla presentazione avvenuta in formato webinar sono intervenuti anche gli ambasciatori d'Italia in Uruguay, Giovanni Iannuzzi, e in Paraguay, Paolo Campanini. Per le imprese italiane ha introdotto gli interventi Pierluigi Petrone, del comitato di Presidenza di Farmindustria, mentre erano presenti i vertici delle principali associazioni di categoria locali. (Abu)