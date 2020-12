Germania: Ocse, il Paese deve migliorare le norme contro l'evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) chiede alla Germania di migliorare le norme per il contrasto all'evasione fiscale. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che in questo modo riassume il contenuto del rapporto pubblicato oggi dall'Ocse sull'andamento dei lavori dell'organizzazione per lo scambio automatico dei dati sui conti esteri tra gli Stati parte. Nel documento si evidenzia come la Germania non sia tra i paesi che hanno attuato in maniera esemplare le regole contro l'evasione fiscale. Con Paesi Bassi, Svizzera, Panama e Barbados, la Germania è quindi tra le parti dell'Ocse che devono migliorare tali norme. In Europa, i modelli di comportamento nella lotta contro gli evasori includono Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Grecia. (Geb)