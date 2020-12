Golfo: sauditi e alleati pronti a superare contrasti con il Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi il Kuwait ha intensificato gli sforzi per mediare una soluzione per porre fine alla spaccatura tra il "quartetto" e Doha. A tentare una mediazione tra i Paesi rivali è stato anche il consigliere del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, che lo scorso 2 dicembre si è recato in visita rispettivamente a Riad e Doha proprio per sondare la possibilità di un accordo tra i due Paesi. Tuttavia il Qatar ha chiarito che non accetterà una soluzione bilaterale che coinvolga solo l’Arabia Saudita e non l’intero quartetto. Il primo ad annunciare progressi nel dossier è stato il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, che in una dichiarazione rilanciata dall’emittente nazionale kuwaitiana, ha affermato: “Di recente si sono svolte discussioni fruttuose in cui tutte le parti hanno espresso il loro desiderio di raggiungere un accordo finale". A stretto giro sono giunti i commenti, da parte dei ministri degli Esteri di Qatar e Arabia Saudita, rispettivamente Mohammed bin Abdulrahman al Thani e Faisal bin Farhan. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Al Thani ha definito la dichiarazione del Kuwait “un passo fondamentale verso la risoluzione della crisi nel Ccg”. Esprimiamo la nostra gratitudine allo Stato del Kuwait per la loro mediazione e agli Stati Uniti per i loro sforzi", ha detto Al Thani su Twitter. Dello stesso tono le dichiarazioni del principe saudita Faisal bin Farhan, che intervenendo alla conferenza Manama Dialogue organizzata dall'International Institute for Security Studies (Iiss) lo scorso 4 dicembre, ha annunciato “passi significativi” nella risoluzione della crisi. “Speriamo di poter raggiungere una conclusione finale molto presto che sarà soddisfacente per tutte le parti", ha dichiarato il responsabile della diplomazia di Riad. L’intesa si profila per ora solamente sul piano bilaterale tra Arabia Saudita e Qatar, senza un’estensione degli accordi a Bahrein, Egitto ed Emirati, nonostante lo stesso principe Bin Farhan abbia parlato di una risoluzione che coinvolge tutte le parti. (segue) (Res)