Golfo: sauditi e alleati pronti a superare contrasti con il Qatar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le ipotesi vi è quella di un accordo tra Arabia Saudita e Qatar firmato a livello di singoli, a cui potrebbe seguire un vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo con la presenza dell’emiro di Doha, Tamim bin Ahmad al Thani, che a seguito del blocco non partecipa alla riunione dell’organismo dal 2017. I commenti di Emirati Arabi Uniti ed Egitto sono giunti, infatti, solo questa settimana. Il ministro di Stato per gli Affari esteri emiratino, Anwar al Gargash, ha riferito ieri di “sostenere” gli sforzi dell’Arabia Saudita per porre fine alla crisi con il Qatar, auspicando che la questione venga affrontata all’interno di un vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo. Più disilluso, è apparso l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington, Yousef al Otaiba, che parlando ieri ad un evento dell’Hudson Institute ha parlato di “un semi progresso” e non di una svolta nella crisi. "Penso che ci sia sicuramente un progresso o almeno ci sono stati dei semi-progressi”, ha dichiarato Al Otaiba, secondo cui finora si è assistito ad una serie di “impegni” a risolvere la crisi che rappresentano uno sviluppo comunque positivo. (segue) (Res)