Golfo: sauditi e alleati pronti a superare contrasti con il Qatar (4)

- Risoluto ad ottenere un accordo che garantistica i principi di buon vicinato, rispetto reciproco e non ingerenza negli affari interni dei Paesi arabi è invece l’Egitto che ieri, attraverso il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry ha dichiarato: “L'accordo deve rafforzare i principi di buon vicinato, rispetto reciproco e non ingerenza negli affari interni di altri paesi, così come evitare tutto ciò che potrebbe inasprire le relazioni tra le nazioni arabe. Vedremo cosa possiamo ottenere in merito, e fino a quando verrà tutelato il miglior interesse dei Paesi arabi e dell'Egitto”. In precedenza il ministero degli gli Esteri egiziano aveva rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva apprezzamento per gli sforzi in corso da parte del Kuwait per porre fine alla spaccatura araba e risolvere la crisi tra il Qatar e il quartetto arabo: "L'Egitto apprezza i continui sforzi compiuti dall'emiro del Kuwait per porre fine alla divisione intra-araba iniziata diversi anni fa, nel quadro del tradizionale ruolo del Kuwait di facilitatore della stabilità nella regione araba. Ci auguriamo che questi sforzi producano una soluzione globale che affronti tutte le cause di questa crisi e garantisca un impegno serio e rigoroso nell'attuazione di ciò che verrà concordato". (segue) (Res)