Golfo: sauditi e alleati pronti a superare contrasti con il Qatar (5)

- Il 5 giugno 2017, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto hanno reciso i rapporti con il Qatar, accusandolo di interferenza negli affari interni, di sostegno al terrorismo e di rapporti ambigui con l’Iran, imponendo rigide sanzioni contro Doha e chiudendo confini terrestri, marittimi e spazio aereo. Come pre-condizione per sciogliere l’embargo, i Paesi boicottatori hanno inviato al Qatar una serie richieste: bloccare i rapporti diplomatici con l’Iran; tagliare tutti i rapporti con le organizzazioni considerate “terroristiche” dai Paesi autori del blocco, in particolare la Fratellanza musulmana, Al Qaeda ed Hezbollah; chiudere l’emittente satellitare “Al Jazeera” e i media affiliati; impedire la presenza militare turca in Qatar e porre fine a qualsiasi cooperazione militare con Ankara all’interno del Qatar; bloccare tutti i finanziamenti a individui, gruppi o organizzazioni designate come terroristiche dai Paesi del quartetto arabo; consegnare i leader estremisti ricercati da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto; porre fine alle interferenze negli affari interni dei Paesi arabi; consegnare tutti i documenti che descrivono in dettaglio i contatti precedenti del Qatar e il sostegno a gruppi considerati estremisti; risarcire i danni provocati nei Paesi arabi e del Golfo negli ultimi; dare consenso ad audit mensili per il primo anno. Il Qatar, che ospita la più grande base militare statunitense della regione, ha sempre negato le accuse e in questi anni ha ribadito più volte che l’embargo mira a minare la sua sovranità. (Res)