Covid: Bonavitacola (Regioni), ovvie criticità con Tpl al 50 per cento per utenza scolastica a regime

- "Come sappiamo, il coefficiente massimo di riempimento dei mezzi del Trasporto pubblico locale resterà al 50 per cento anche al termine della 'seconda ondata' dell’emergenza sanitaria in corso, mentre va prefigurandosi un ritorno degli studenti della secondaria in presenza, dal 7 gennaio, al 75 per cento della popolazione scolastica. Con presumibile incremento al 100 per cento nelle settimane successive. Con utenza scolastica a regime e riempimento dei mezzi al 50 per cento sono ovvie le conseguenti criticità". E' quanto ha sottolineato Fulvio Bonavitacola (vicepresidente della regione Campania e coordinatore della commissione Infrastrutture e trasporti della Conferenza delle Regioni) durante un’audizione parlamentare di fronte alla commissione Istruzione del Senato, alla quale è intervenuto anche l’assessore della regione Liguria, Giovanni Berrino. (segue) (Rin)