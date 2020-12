Imprese: Cy4Gate si aggiudica contratto da 600 mila dollari in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber a 360 gradi, comunica di essersi di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di una propria soluzione Sw di cyber Intelligence con un importante cliente governativo dell’America Latina. Stando al relativo comunicato stampa, la fornitura dal valore di 600 mila dollari si va a sommare agli importanti progetti e contratti vinti nell’ultimo trimestre del 2020, consentendo una importante accelerazione della crescita futura dell’azienda. Il modello di business di Cy4Gate, prosegue la nota, si conferma anticiclico e resiliente a fattori esogeni: inoltre la seconda parte dell’anno si conferma sempre decisiva per il concretizzarsi di tutto il lavoro sviluppato nella prima parte dell’anno. “È un segnale che accogliamo con estremo favore, perché da un lato conferma la competitività dei prodotti Sw di Cy4Gate sul mercato estero, dall’altro evidenzia una ripresa degli scambi sui mercati internazionali, che rappresentano uno dei perni fondamentali alla base della crescita di Cy4Gate e del suo piano industriale, che affronteremo che il nostro catalogo prodotti maturo e testato sul campo”, ha commentato l’amministratore delegato Eugenio Santagata. (Com)