Mes: Monti, governo faccia passo per utilizzo sanitario

- Il Meccanismo europeo di stabilità è "un tema non facile per il Movimento 5 stelle, ma non impossibile. Il M5s aveva bisogno di un impegno di pedagogia didattica, un impegno che mi sembra abbia dato i suoi frutti consentendo al movimento di scoprire che non aveva proprio niente contro l'Europa". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti intervenendo nell'Aula del Senato durante la discussione generale sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio europeo. Rivolgendosi poi direttamente a Conte, Monti ha affermato: "credo che abbia fatto bene a non forzare chiedendo oggi anche l'autorizzazione all'utilizzo del Mes sanitario però sono tra coloro che pensano che il governo dovrebbe fare presto questo secondo passo". (Rin)