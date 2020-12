Venezuela: Osa, undici paesi presentano risoluzione di condanna a elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici paesi dell'organizzazione degli stati americani (Osa) hanno presentato una risoluzione per respingere le elezioni parlamentari tenute domenica 6 dicembre in Venezuela, definite "fraudolente", "non libere e non giuste". Il testo è stato presentato dal Brasile come primo firmatario e da altri dieci paesi: Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perù, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela. La risoluzione definisce le elezioni una "farsa", viziata da molti elementi già denunciati in circostanze precedenti. Non aver garantito la presenza di osservatori internazionali, aver impedito la partecipazione delle opposizioni, e assicurato vantaggi alla coalizione di governo impediscono secondo il testo di considerare le elezioni di dicembre come "rappresentative della volontà dei venezuelani". Il tema è al centro del consiglio permanente dell'Osa, riunito oggi in seduta straordinaria. (segue) (Nys)