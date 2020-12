Campidoglio: da ex giunta M5s di Livorno Francesca Martini in staff assessora Verde di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesca Martini, ex assessore al Lavoro nella giunta livornese di Filippo Nogarin, è stata ingaggiata dal Campidoglio "per lo svolgimento di attività di supporto giuridico nell’ambito dell’ufficio di diretta collaborazione dell’assessora alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell’ambito del decoro urbano, Laura Fiorini", si legge nella delibera con cui la giunta capitolina il 26 novembre scorso ha dato il via libera all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'avvocato Martini che prevede un compenso annuo lordo di poco più di 89 mila euro l'anno. (Rer)