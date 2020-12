Russia: Duma approva emendamenti a norme su manifestazioni e finanziamento organizzazioni all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento della Federazione Russa) ha adottato in prima lettura progetti di legge relativi alle manifestazioni pubbliche ed al finanziamento delle organizzazioni all'estero. La fila per un picchetto sarà quindi equiparata ad un comizio e agli organizzatori delle azioni di massa sarà vietato ricevere finanziamenti da stranieri e da fonti anonime. Secondo una delle bozze adottata, potranno essere considerati alla stregua di evento pubblico non solo l'insieme di picchetti individuali" uniti da un'unica organizzazione ed una idea comune, ma anche "la partecipazione alternata di più persone a tali atti di picchettaggio", così come la presenza o il movimento simultaneo di masse di cittadini nei luoghi pubblici, finalizzato ad esprimere e formare opinioni su questioni politiche, economiche e sociali. Si propone inoltre di rafforzare i requisiti per i giornalisti che coprono i raduni, ai quali sarà vietato "prendere parte direttamente" ad un evento di massa, utilizzare poster e striscioni, distribuire volantini, gridare slogan, organizzare la raccolte di firme, nascondere il tesserino e utilizzare "vari simboli e altri mezzi di espressione pubblica dell'opinione collettiva o individuale". Il secondo disegno di legge prevede l'obbligo per gli organizzatori dei raduni di riferire alle autorità sulle fonti dei loro finanziamenti. Sarà vietato organizzare promozioni con denaro ricevuto da Stati, organizzazioni e cittadini stranieri, donatori anonimi, nonché persone giuridiche registrate meno di un anno prima dell'evento.(Rum)