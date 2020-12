Mes: Gelmini, gruppo FI Camera compatto, assenze fisiologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al netto delle posizioni di Renato Brunetta e Renata Polverini, che comunque hanno evitato di votare in dissenso non partecipando, le assenze che si sono registrate questa mattina sulle comunicazioni del presidente del Consiglio erano giustificate da motivi personali o di salute". Lo afferma in una nota la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. "Si è trattato dunque di assenze fisiologiche e non politiche: il gruppo di Forza Italia ha votato in modo compatto".(Com)