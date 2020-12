Golfo: sauditi e alleati pronti a superare i contrasti con il Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi che dal 5 giugno 2017 divide la regione del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) potrebbe avviarsi verso una soluzione. L'Arabia Saudita, che insieme a Bahrein, Emirati ed Egitto, ha avviato nel 2017 il boicottaggio diplomatico e politico nei confronti del Qatar, ha fatto una serie di aperture in questi giorni parlando di un possibile accordo con Doha grazie alla mediazione del Kuwait. In oltre tre anni di crisi, la geopolitica del Golfo è particolarmente mutata con il Qatar che ha avviato un rafforzamento senza precedenti delle relazioni con la Turchia, anche sul piano militare, e mantenuto uno stretto rapporto con l’Iran, mentre gli Emirati e il Bahrein hanno colto di sorpresa l’intera regione avviando il processo di normalizzazione dei rapporti con Israele. In questo contesto, l’Egitto, Paese che con la presidenza di Abdel Fatah al Sisi si è posto come baluardo contro l’influenza di Qatar e Turchia nella regione, sembra ancora restio ad accettare un’apertura.Negli ultimi mesi il Kuwait ha intensificato gli sforzi per mediare una soluzione per porre fine alla spaccatura tra il "quartetto" e Doha. A tentare una mediazione tra i Paesi rivali è stato anche il consigliere del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, che lo scorso 2 dicembre si è recato in visita rispettivamente a Riad e Doha proprio per sondare la possibilità di un accordo tra i due Paesi. Tuttavia il Qatar ha chiarito che non accetterà una soluzione bilaterale che coinvolga solo l’Arabia Saudita e non l’intero quartetto. Il primo ad annunciare progressi nel dossier è stato il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, che in una dichiarazione rilanciata dall’emittente nazionale kuwaitiana, ha affermato: “Di recente si sono svolte discussioni fruttuose in cui tutte le parti hanno espresso il loro desiderio di raggiungere un accordo finale". A stretto giro sono giunti i commenti, da parte dei ministri degli Esteri di Qatar e Arabia Saudita, rispettivamente Mohammed bin Abdulrahman al Thani e Faisal bin Farhan. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Al Thani ha definito la dichiarazione del Kuwait “un passo fondamentale verso la risoluzione della crisi nel Ccg”. Esprimiamo la nostra gratitudine allo Stato del Kuwait per la loro mediazione e agli Stati Uniti per i loro sforzi", ha detto Al Thani su Twitter. Dello stesso tono le dichiarazioni del principe saudita Faisal bin Farhan, che intervenendo alla conferenza Manama Dialogue organizzata dall'International Institute for Security Studies (Iiss) lo scorso 4 dicembre, ha annunciato “passi significativi” nella risoluzione della crisi. “Speriamo di poter raggiungere una conclusione finale molto presto che sarà soddisfacente per tutte le parti", ha dichiarato il responsabile della diplomazia di Riad. L’intesa si profila per ora solamente sul piano bilaterale tra Arabia Saudita e Qatar, senza un’estensione degli accordi a Bahrein, Egitto ed Emirati, nonostante lo stesso principe Bin Farhan abbia parlato di una risoluzione che coinvolge tutte le parti.Tra le ipotesi vi è quella di un accordo tra Arabia Saudita e Qatar firmato a livello di singoli, a cui potrebbe seguire un vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo con la presenza dell’emiro di Doha, Tamim bin Ahmad al Thani, che a seguito del blocco non partecipa alla riunione dell’organismo dal 2017. I commenti di Emirati Arabi Uniti ed Egitto sono giunti, infatti, solo questa settimana. Il ministro di Stato per gli Affari esteri emiratino, Anwar al Gargash, ha riferito ieri di “sostenere” gli sforzi dell’Arabia Saudita per porre fine alla crisi con il Qatar, auspicando che la questione venga affrontata all’interno di un vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo. Più disilluso, è apparso l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington, Yousef al Otaiba, che parlando ieri ad un evento dell’Hudson Institute ha parlato di “un semi progresso” e non di una svolta nella crisi. "Penso che ci sia sicuramente un progresso o almeno ci sono stati dei semi-progressi”, ha dichiarato Al Otaiba, secondo cui finora si è assistito ad una serie di “impegni” a risolvere la crisi che rappresentano uno sviluppo comunque positivo.Risoluto ad ottenere un accordo che garantistica i principi di buon vicinato, rispetto reciproco e non ingerenza negli affari interni dei Paesi arabi è invece l’Egitto che ieri, attraverso il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry ha dichiarato: “L'accordo deve rafforzare i principi di buon vicinato, rispetto reciproco e non ingerenza negli affari interni di altri paesi, così come evitare tutto ciò che potrebbe inasprire le relazioni tra le nazioni arabe. Vedremo cosa possiamo ottenere in merito, e fino a quando verrà tutelato il miglior interesse dei Paesi arabi e dell'Egitto”. In precedenza il ministero degli gli Esteri egiziano aveva rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva apprezzamento per gli sforzi in corso da parte del Kuwait per porre fine alla spaccatura araba e risolvere la crisi tra il Qatar e il quartetto arabo: "L'Egitto apprezza i continui sforzi compiuti dall'emiro del Kuwait per porre fine alla divisione intra-araba iniziata diversi anni fa, nel quadro del tradizionale ruolo del Kuwait di facilitatore della stabilità nella regione araba. Ci auguriamo che questi sforzi producano una soluzione globale che affronti tutte le cause di questa crisi e garantisca un impegno serio e rigoroso nell'attuazione di ciò che verrà concordato".Il 5 giugno 2017, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto hanno reciso i rapporti con il Qatar, accusandolo di interferenza negli affari interni, di sostegno al terrorismo e di rapporti ambigui con l’Iran, imponendo rigide sanzioni contro Doha e chiudendo confini terrestri, marittimi e spazio aereo. Come pre-condizione per sciogliere l’embargo, i Paesi boicottatori hanno inviato al Qatar una serie richieste: bloccare i rapporti diplomatici con l’Iran; tagliare tutti i rapporti con le organizzazioni considerate “terroristiche” dai Paesi autori del blocco, in particolare la Fratellanza musulmana, Al Qaeda ed Hezbollah; chiudere l’emittente satellitare “Al Jazeera” e i media affiliati; impedire la presenza militare turca in Qatar e porre fine a qualsiasi cooperazione militare con Ankara all’interno del Qatar; bloccare tutti i finanziamenti a individui, gruppi o organizzazioni designate come terroristiche dai Paesi del quartetto arabo; consegnare i leader estremisti ricercati da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto; porre fine alle interferenze negli affari interni dei Paesi arabi; consegnare tutti i documenti che descrivono in dettaglio i contatti precedenti del Qatar e il sostegno a gruppi considerati estremisti; risarcire i danni provocati nei Paesi arabi e del Golfo negli ultimi; dare consenso ad audit mensili per il primo anno. Il Qatar, che ospita la più grande base militare statunitense della regione, ha sempre negato le accuse e in questi anni ha ribadito più volte che l’embargo mira a minare la sua sovranità. (Res)