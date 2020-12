Alitalia: Lazzerini (Ita), intermodalità ferroviaria deve essere progetto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intermodalità è un progetto che non dobbiamo avere solo noi o le Ferrovie ma tutto il paese, che ha bisogno di modernizzare il sistema dei collegamenti. . Così Fabio Lazzerini, amministratore delegato della nuova Alitalia (Italia trasporto aereo – Ita), durante la sua audizione odierna alla Camera. “Dobbiamo portare l’alta velocità quantomeno nei principali aeroporti: lavoreremo su questo aspetto”, ha detto, sottolineando la necessità di organizzare il network in modo che la parte domestica non finisca con l’essere irrilevante. (Ems)