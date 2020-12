Ue: lettera Michel ai leader, Covid, clima, Turchia e Brexit a Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pandemia, cambiamento climatico, Turchia, vicinato orientale, relazioni con gli Usa, terrorismo, Brexit e Unione bancaria e dei mercati dei capitali. Sono questi i temi nell'agenda della due giorni di Consiglio europeo. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera d'invito ai 27 capi di Stato e di governo alla riunione di domani e dopodomani a Bruxelles. "Nella riunione del Consiglio europeo di questa settimana dovremo affrontare molte questioni importanti. Inizieremo con il nostro tradizionale scambio di vedute con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli", ha ricordato. "Sulla pandemia di Covid-19, accogliamo con favore gli sviluppi positivi sui vaccini. Ciò non significa tuttavia che la pandemia sia finita. Ora possiamo intensificare i nostri preparativi per la diffusione e la distribuzione dei vaccini. Dobbiamo sostenere i nostri sforzi per coordinare i test e l'eliminazione delle restrizioni, anche per i viaggi, quando la situazione epidemiologica lo consente", ha aggiunto e si è detto "fiducioso che si possa trovare un accordo su un pacchetto comune per consentire la rapida attuazione sia del Quadro finanziario pluriennale che del Fondo per la ripresa". (segue) (Beb)