Ue: lettera Michel ai leader, Covid, clima, Turchia e Brexit a Consiglio europeo (2)

- Nel pomeriggio la riunione sarà dedicata al cambiamento climatico. "Un accordo su un obiettivo di riduzione delle emissioni migliorato di almeno il 55 per cento entro il 2030 è alla nostra portata. Il lavoro sul modo migliore per raggiungere questo ambizioso obiettivo è a buon punto. Questo sarebbe un risultato importante e sosterrebbe la nostra pretesa di svolgere un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico", ha scritto nella lettera. A cena si dovrebbe affrontare l'agenda internazionale europea. "Dopo le elezioni, le nostre relazioni con gli Stati Uniti entreranno in una nuova fase e dovremmo gettare le basi per un partenariato forte e paritario. Come concordato in ottobre, torneremo anche alle relazioni con la Turchia". Venerdì mattina i 27 parleranno del vicinato meridionale, "una regione chiave per i nostri interessi strategici e dovremmo esaminare come rilanciarla e conferirle una nuova dimensione", ha scritto Michel. Poi, il dibattito sulla sicurezza. "Gli attacchi terroristici delle ultime settimane hanno solo rafforzato la nostra determinazione a lavorare insieme contro il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo violento. Ci concentreremo in particolare sulle misure operative che rafforzano ulteriormente la nostra cooperazione", ha spiegato. (segue) (Beb)