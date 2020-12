Brasile: produttori auto lanciano allarme su mancanza materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore del Brasile (Anfavea) ha denunciato il "rischio immediato" di stop della produzione delle fabbriche di veicoli nel paese a causa della mancanza di materie prime. In particolare Anfavea denuncia difficoltà nelle forniture di acciaio, gomma, pneumatici e materiali in plastica. "Il rischio di interruzione delle linee è molto alto per la fine di dicembre, ma potremmo andare in emergenza già forse questa settimana", ha detto il presidente di Anfavea, Luiz Carlos Moraes, in un'intervista con il quotidiano "O Estado de Sao Paulo". "Si tratta di un rischio immediato, non teorico", ha aggiunto il responsabile dell'associazione costruttori che il mese scorso aveva già segnalato il verificarsi di piccole interruzioni nelle produzioni a causa della mancanza di pezzi causata, secondo Moraes, da una ripresa molto rapida della produzione in Brasile, al punto che i fornitori, soprattutto esteri, sono riusciti a sostenerne la domanda di materiali. (segue) (Brb)