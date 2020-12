Brasile: produttori auto lanciano allarme su mancanza materie prime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Moraes la "mancanza di sincronizzazione tra gli anelli della catena della produzione" potrebbe rallentare la ripresa in un anno già segnato dalle difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus. "L'industria sta cercando di mitigare il rischio di arresto ma non possiamo fare miracoli. Se mancano dei pezzi, la conseguenza sarà un difficoltà nella produzione, che potrebbe avere impatti sulla fatturazione. Il rischio è che possa già accadere a dicembre", ha detto Moraes, evidenziando l'aumento dei costi nell'industria automobilistica, a causa dell'aumento delle materie prime generate dalla maggiore domanda e minore offerta. In particolare per l'acciaio "è quasi impossibile non trasferire questo costo sul prodotto finale", ha concluso Moraes, avvertendo che "le scorte sui piazzali delle fabbriche e delle concessionarie, sufficienti per soli circa 16 giorni di vendita, sono ai livelli più bassi da marzo 2004". (Brb)